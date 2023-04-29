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В Перми на территории Мотовилихинских заводов произошел пожар в трансформаторной будке

В Перми на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" произошел пожар в трансформаторной будке. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На территории Мотовилихинских заводов произошел пожар
© РИА Новости

"Сообщение о загорании на территории ПАО "Мотовилихинские заводы", расположенного по адресу: город Пермь, улица 1905 года, поступило 29 апреля в 20:08. По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю было установлено, что происходит горение трансформаторной будки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России: 37 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляла 10 кв. м.

Позже стало известно о ликвидации возгорания.

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