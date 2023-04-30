В Москве загорелся металлический ангар на Дубнинской улице

В Москве, на Дубнинской улице, произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

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Известно, что возгорание произошло по адресу Дубнинская улица, 83. Там располагается металлический ангар, который предназначен под склад.

По последним данным, площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров.Пока никаких данных о пострадавших или погибших не поступало. На месте работают оперативные службы, они устраняют последствия пожара.

Стало известно, что произошло возгорание в жилом доме в московском районе Крылатское. Группа специалистов ликвидировала пламя. Огонь успел распространиться с третьего по шестой этаж включительно. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.