Релейный шкаф сожгли на железной дороге в Новосибирске

На железной дроге в Новосибирске неизвестный дотла сжег релейный шкаф. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, инцидент случился в районе перегона между станциями Ипподром и Обь в Ленинском районе. Поджигатель вскрыл дверцу релейного шкафа и поджег его, применив при этом воспламеняющуюся жидкость. Сотрудники станции Новосибирск заметили возгорание и вызвали экстренные службы, но, когда пожарные прибыли на место, шкаф уже полностью сгорел.
Согласно последним данным, поезда ходят в штатном расписании, без задержек. Полиция разыскивает диверсанта.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 17-летнего россиянина по подозрению в подготовке диверсии, заключавшейся в поджоге местной электроподстанции. Отмечается, что парень является сторонником неонацизма. Силовики обнаружили схрон, который устроил подозреваемый. В нем были найдены три самодельных зажигательных устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению таких устройств.