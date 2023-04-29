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33 минуты назад

Shot: в Новосибирске неизвестный сжег релейный шкаф на железной дороге

Газета.Ru

На железной дроге в Новосибирске неизвестный дотла сжег релейный шкаф. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Релейный шкаф сожгли на железной дороге в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, инцидент случился в районе перегона между станциями Ипподром и Обь в Ленинском районе. Поджигатель вскрыл дверцу релейного шкафа и поджег его, применив при этом воспламеняющуюся жидкость. Сотрудники станции Новосибирск заметили возгорание и вызвали экстренные службы, но, когда пожарные прибыли на место, шкаф уже полностью сгорел.

Согласно последним данным, поезда ходят в штатном расписании, без задержек. Полиция разыскивает диверсанта.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 17-летнего россиянина по подозрению в подготовке диверсии, заключавшейся в поджоге местной электроподстанции. Отмечается, что парень является сторонником неонацизма. Силовики обнаружили схрон, который устроил подозреваемый. В нем были найдены три самодельных зажигательных устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению таких устройств.

Происшествия,ФСБ,
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