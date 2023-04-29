Релейный шкаф сожгли на железной дороге в Новосибирске

На железной дроге в Новосибирске неизвестный дотла сжег релейный шкаф. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, инцидент случился в районе перегона между станциями Ипподром и Обь в Ленинском районе. Поджигатель вскрыл дверцу релейного шкафа и поджег его, применив при этом воспламеняющуюся жидкость. Сотрудники станции Новосибирск заметили возгорание и вызвали экстренные службы, но, когда пожарные прибыли на место, шкаф уже полностью сгорел.

Согласно последним данным, поезда ходят в штатном расписании, без задержек. Полиция разыскивает диверсанта.