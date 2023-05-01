Mash: гранату нашли у площадки для выгула собак в Москве

Сегодня утром жители Москвы обнаружили гранату Ф-1. Снаряд нашли около площадки для выгула собак в районе Южного Бутово. Об этом рассказал Telegram-канал Mash. Официально информацию правоохранители пока не подтвердили.

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Находку обнаружили около 9:30 сегодня. Перепуганные местные жители сразу же обратились к сотрудникам полиции. Граната расположена между домом на улице Академика Семенова, 3 и Церковью Стефана Пермского.