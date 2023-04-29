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В Тюменской области начались ландшафтные пожары

В Тюмени в районе СНТ «Родничок» наблюдается сильное возгорание. Огонь тушат семь пожарных расчетов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюменской области начались ландшафтные пожары
© РИА Новости

В МЧС пояснили, что на месте происшествия работают 26 человек личного состава управления, а также добровольцы.

По данным ведомства, тушение ландшафтного пожара осложняется сложными метеоусловиями. В частности, сильными порывами ветра.

Площадь возгорания пока неизвестна.

Напомним, что ранее на Урале были зафиксированы два крупных пожара. Так, в Свердловской области в поселке Сосьва сгорели 120 построек, погибли два человека.

Кроме того, в Курганской области значительно пострадала от огня деревня Логоушка. В ней получили повреждения 30 жилых домов.

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