В Тюменской области начались ландшафтные пожары

В Тюмени в районе СНТ «Родничок» наблюдается сильное возгорание. Огонь тушат семь пожарных расчетов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Тюменской области.

В МЧС пояснили, что на месте происшествия работают 26 человек личного состава управления, а также добровольцы.

По данным ведомства, тушение ландшафтного пожара осложняется сложными метеоусловиями. В частности, сильными порывами ветра.

Площадь возгорания пока неизвестна.

Напомним, что ранее на Урале были зафиксированы два крупных пожара. Так, в Свердловской области в поселке Сосьва сгорели 120 построек, погибли два человека.