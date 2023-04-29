На полицейских могут завести дело из-за застреленного пенсионера в Петербурге

В Петербурге против полицейских могут возбудить уголовное дело после инцидента с застреленным ими пенсионером-дебоширом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Накануне вечером в полицию позвонила женщина, рассказавшая, что её сосед- дебошир мог покончить с собой, поскольку она слышала громкий хлопок в его комнате.

На место прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Один из спасателей полез в квартиру через окно, но пенсионер ранил его из травматического оружия.

Тогда полицейские решили брать квартиру штурмом и вызвали спецназ «Гром» МВД.

При штурме пенсионер открыл огонь и был убит 39-летним подполковником 4-го боевого отделения ОСН «Гром». Спецназовец выстрелил в дебошира 6 раз из табельного «Глока».

По закону, в подобных ситуациях полицейские должны вызывать СОБР Росгвардии. Не исключено, что против них будет возбуждено уголовное дело.

Изначально спецназ «Гром» был создан при управлении наркоконтроля МВД. Telegram-канал пишет, что в последнее время он все чаще используется при других операциях МВД.