На полицейских могут завести дело из-за застреленного пенсионера в Петербурге

В Петербурге против полицейских могут возбудить уголовное дело после инцидента с застреленным ими пенсионером-дебоширом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Накануне вечером в полицию позвонила женщина, рассказавшая, что её сосед- дебошир мог покончить с собой, поскольку она слышала громкий хлопок в его комнате.
На место прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Один из спасателей полез в квартиру через окно, но пенсионер ранил его из травматического оружия.
Тогда полицейские решили брать квартиру штурмом и вызвали спецназ «Гром» МВД.
При штурме пенсионер открыл огонь и был убит 39-летним подполковником 4-го боевого отделения ОСН «Гром». Спецназовец выстрелил в дебошира 6 раз из табельного «Глока».
По закону, в подобных ситуациях полицейские должны вызывать СОБР Росгвардии. Не исключено, что против них будет возбуждено уголовное дело.
Изначально спецназ «Гром» был создан при управлении наркоконтроля МВД. Telegram-канал пишет, что в последнее время он все чаще используется при других операциях МВД.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в МВД создают «параллельную Росгвардию 2.0». В частности, по его словам, функции СОБР Росгвардии начал дублировать полицейский спецназ «Гром», работающий в сфере борьбы с наркотиками.