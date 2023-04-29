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До нефтебазы в Севастополе смог долететь один украинский дрон

До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один украинский дрон, второй был сбит. Об этом заявил губернатор Михаил Развозжаев.

По его словам, уточненная информация появилась, когда на месте ЧП поработали эксперты. Стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один аппарат.

«Второй БПЛА был поражён бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия», - написал Развозжаев в Telegram-канале.

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Он добавил, что обломки дрона нашли на берегу рядом с терминалом.

Ранее губернатор информировал, что в результате атаки в Севастополе пострадали четыре цистерны нефтебазы. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

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