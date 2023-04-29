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Пилоты заметили неизвестный дрон при посадке в российском аэропорту

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пролетел под самолетом при посадке в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Пилоты заметили неизвестный дрон при посадке в российском аэропорту
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Дрон белого цвета заметили пилоты, он пролетел под бортом ниже на 600 метров. Размер беспилотника установить не удалось.

Самолет летел из Владикавказа, пилот успешно совершил посадку в питерском аэропорту. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об атакованной с беспилотников нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. После удара дронов возник пожар, в настоящий момент он локализован.

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