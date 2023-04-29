Пропавшего после «нападения» носорога россиянина нашли живым
В Непале обнаружен россиянин, который накануне «пропал» после встречи с носорогом в нацпарке, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, мужчина обнаружен, он не получил каких-либо травм.
Житель Мурманска решил пошутить, направив друзьям и родным видео с якобы напавшим на него носорогом, сообщает Telegram-канал Shot.
Журналисты уточнили, что близкие не оценили шутку пранкера: друзья обиделись на него, мама очень сильно испугалась.
В дипмиссии РФ, которая занималась розыском пропавшего, к розыгрышу также отнеслись неодобрительно.