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Пропавшего после «нападения» носорога россиянина нашли живым

В Непале обнаружен россиянин, который накануне «пропал» после встречи с носорогом в нацпарке, пишет РИА «Новости».

Пропавшего после «нападения» носорога россиянина нашли
© Pixabay

По данным агентства, мужчина обнаружен, он не получил каких-либо травм.

Житель Мурманска решил пошутить, направив друзьям и родным видео с якобы напавшим на него носорогом, сообщает Telegram-канал Shot.

Журналисты уточнили, что близкие не оценили шутку пранкера: друзья обиделись на него, мама очень сильно испугалась.

В дипмиссии РФ, которая занималась розыском пропавшего, к розыгрышу также отнеслись неодобрительно.

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