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39 минут назад

Развожаев рассказал о последствиях атаки БПЛА на нефтебазу в Севастополе

Илья Родин

В результате атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе пострадали четыре емкости, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Об этом пишет РИА «Новости».

Губернатор пояснил, что четыре резервуара с топливом, по которым были нанесены удары, «практически догорели».

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Развозжаев сообщил, что беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте. Он уточнил, что площадь пожара составила порядка 1 тыс. квадратных метров.

По его словам, на место происшествия были направлены специалисты экстренных служб, а также пожарный поезд.

Происшествия,Видео,Михаил Развожаев,
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