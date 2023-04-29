Развожаев рассказал о последствиях атаки БПЛА на нефтебазу в Севастополе

В результате атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе пострадали четыре емкости, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Об этом пишет РИА «Новости».

Губернатор пояснил, что четыре резервуара с топливом, по которым были нанесены удары, «практически догорели».

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Развозжаев сообщил, что беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте. Он уточнил, что площадь пожара составила порядка 1 тыс. квадратных метров.