Развожаев рассказал о последствиях атаки БПЛА на нефтебазу в Севастополе

В результате атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе пострадали четыре емкости, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Об этом пишет РИА «Новости».
Губернатор пояснил, что четыре резервуара с топливом, по которым были нанесены удары, «практически догорели».
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее Развозжаев сообщил, что беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте. Он уточнил, что площадь пожара составила порядка 1 тыс. квадратных метров.
По его словам, на место происшествия были направлены специалисты экстренных служб, а также пожарный поезд.