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В России отреагировали на атаку дронов на нефтебазу в Крыму

После атаки дронов на нефтебазу в Крыму России следует принять жесткие ответные меры, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

"Времени «на медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий". Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма

«Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято», — отреагировала она.

Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в Telegram-канале, что в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте загорелся резервуар с топливом. По его словам, это произошло из-за атаки беспилотника.

Опубликовано видео горящего резервуара с топливом в Севастополе

Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров, пожару присвоен четвертый класс, отметил он.

«Прошу сохранять спокойствие», — добавил глава города.

Позже губернатор опубликовал видео пожара. Он уточнил, что никто не пострадал, а также отметил, что гражданским объектам ничего не угрожает.

«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — написал Михаил Развозжаев.

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