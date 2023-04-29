В Севастополе в течение нескольких часов продолжается крупный пожар, горит резервуар с топливом на улице братьев Манганари в Казачьей бухте. Об этом сообщается в Telegram-канале "112".

Также опубликовано видео с места ЧП, показывающее масштаб возгорания резервуара с топливом.

"Предварительно, возгорание произошло из-за попадания беспилотного летательного аппарата. Пострадавших и погибших нет", - уточнили в издании.

В настоящий момент известно, что пожару присвоили высокий ранг сложности. Вскоре на место происшествия должен прибыть пожарный поезд. Точная площадь территории, охваченной огнем, пока не приводится. До этого севастопольский губернатор Михаил Развожаев утверждал, что резервуар с топливом, где предположительно после атаки беспилотника начался пожар, расположен на территории порта, поэтому гражданским объектам ничего не угрожает.