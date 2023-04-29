Территорию горящей нефтебазы в Севастополе проверят на наличие взрывчатки

Сотрудники кинологической службы прибыли на нефтебазу в Севастополе , где предположительно из-за атаки беспилотника горит резервуар, чтобы проверить территорию на наличие взрывчатки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, вызвана ли кинологическая служба для проверки на предмет наличия взрывчатки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее в субботу сообщил, что резервуар с топливом горит на площади 1 тыс. кв. м в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Пострадавших нет.