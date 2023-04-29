$80.51-1.0588.37-1.83
4 минуты назад

Источник: территорию горящей нефтебазы в Севастополе проверят на наличие взрывчатки

ТАСС

Сотрудники кинологической службы прибыли на нефтебазу в Севастополе, где предположительно из-за атаки беспилотника горит резервуар, чтобы проверить территорию на наличие взрывчатки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Территорию горящей нефтебазы в Севастополе проверят на наличие взрывчатки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, вызвана ли кинологическая служба для проверки на предмет наличия взрывчатки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее в субботу сообщил, что резервуар с топливом горит на площади 1 тыс. кв. м в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Пострадавших нет.

Происшествия,Михаил Развожаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий