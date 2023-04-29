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21 минуту назад

ВСУ атаковали нефтебазу в Севастополе: что известно к этой минуте

РИА "ФедералПресс"иещё 4

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале рассказал, что в городе горит резервуар с топливом. По предварительным сообщениям, пожар начался в результате попадания украинского беспилотника.

Губернатор Севастополя раскрыл подробности о пожаре на нефтебазе
Фото: ТАССТАСС

«Гражданским объектам не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов», – сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Площадь возгорания – тысяча квадратных метров. По словам Развожаева, пожар начался на нефтебазе в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Возгоранию присвоен 4-й класс, на месте работают оперативные службы. Губернатор добавил, что данные о пострадавших уточняются. Также Михаил Развожаев призвал население сохранять спокойствие.

Ранее «ФедералПресс» писал, что украинские беспилотники атаковали Севастополь 24 апреля. Михаил Развожаев рассказывал, что мирные жители не пострадали.

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Происшествия,Михаил Развожаев,
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