В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу с балкона

В Екатеринбурге мужчина начал стрельбу на своем балконе. Он пугал людей пальбой из страйкбольного оружия в одном из домов на улице Крестинского.

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В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в Санкт-Петербурге в доме 124 по Московскому проспекту мужчина устроил дебош. На место событий для разбирательства приехали сотрудники МЧС и полиции. Дебошир дверь открывать отказался и выстрелил из ружья в спасателя, который пытался проникнуть в квартиру через окно. Пострадавший получил ранение плеча.