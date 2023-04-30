$80.51-1.0588.37-1.83

В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу с балкона

В Екатеринбурге мужчина начал стрельбу на своем балконе. Он пугал людей пальбой из страйкбольного оружия в одном из домов на улице Крестинского.

В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу с балкона
© 

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в Санкт-Петербурге в доме 124 по Московскому проспекту мужчина устроил дебош. На место событий для разбирательства приехали сотрудники МЧС и полиции. Дебошир дверь открывать отказался и выстрелил из ружья в спасателя, который пытался проникнуть в квартиру через окно. Пострадавший получил ранение плеча.

В ответ один из полицейских выстрелил в злоумышленника и тяжело его ранил. Дебошир скончался до прибытия медиков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий