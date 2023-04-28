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Из российской колонии сбежал осужденный за кражу житель Белоруссии

В Краснодаре из исправительной колонии сбежал осужденный за кражу житель Белоруссии Олег Калинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный УФСИН России.

Из российской колонии сбежал осужденный за кражу житель Белоруссии
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Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 27 апреля. В УФСИН рассказали, что в настоящее время сотрудники ведомства совместно с полицией проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания беглеца, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее стало известно о побеге из исправительной колонии в Прикамье заключенного, неоднократно судимого за мошенничество, изнасилования и похищения людей. До выхода на свободу мужчине оставалось два года, он был осужден на 10 лет. Сообщается, что он уже совершал побег, находясь под присмотром врачей в психиатрической больнице

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