Неизвестный напал с ножом на трех мужчин в Тульской области

Неизвестный, вооружившись ножом, напал на трех мужчин в городе Донском Тульской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По информации телеканала, злоумышленник смог серьезно ранить одного из них, остальные тоже получили резаные травмы незначительного характера.
Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель.
Ранее сообщалось, что в Казани недавно освободившийся из колонии 33-летний россиянин зарезал своих мать и отчима. По данным источника, спустя два дня после выхода на свободу мужчина решил отметить это событие и устроил застолье. Во время распития спиртного между ним, его матерью и ее супругом завязался конфликт. В итоге агрессивный россиянин изрезал мужчину, а после напал на родственницу. Нападавший задержан.
До этого в Екатеринбурге 26-летняя домохозяйка зарезала сожителя после просьбы убавить музыку.