Неизвестный напал с ножом на трех мужчин в Тульской области

Ранее сообщалось, что в Казани недавно освободившийся из колонии 33-летний россиянин зарезал своих мать и отчима. По данным источника, спустя два дня после выхода на свободу мужчина решил отметить это событие и устроил застолье. Во время распития спиртного между ним, его матерью и ее супругом завязался конфликт. В итоге агрессивный россиянин изрезал мужчину, а после напал на родственницу. Нападавший задержан.