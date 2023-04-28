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28 минут назад

РЕН ТВ: в Тульской области неизвестный напал с ножом на трех мужчин

Газета.Ruиещё 1

Неизвестный, вооружившись ножом, напал на трех мужчин в городе Донском Тульской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Неизвестный напал с ножом на трех мужчин в Тульской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, злоумышленник смог серьезно ранить одного из них, остальные тоже получили резаные травмы незначительного характера.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель.

Ранее сообщалось, что в Казани недавно освободившийся из колонии 33-летний россиянин зарезал своих мать и отчима. По данным источника, спустя два дня после выхода на свободу мужчина решил отметить это событие и устроил застолье. Во время распития спиртного между ним, его матерью и ее супругом завязался конфликт. В итоге агрессивный россиянин изрезал мужчину, а после напал на родственницу. Нападавший задержан.

До этого в Екатеринбурге 26-летняя домохозяйка зарезала сожителя после просьбы убавить музыку.

Происшествия,Росгвардия,Горячая новость,
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