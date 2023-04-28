В центре Петербурга загорелась крыша кинотеатра "Художественный"

В центре Санкт-Петербурга загорелась крыша здания, в котором располагается кинотеатр «Художественный». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Уточняется, что загорелся мансардный этаж площадью 15 квадратных метров. В данный момент возгорание было локализовано, но часть проспекта по-прежнему оцеплена. В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники и 25 спасателей.

Сейчас на месте возгорания работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.