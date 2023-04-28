В результате взрыва мины в Азербайджане погибли три человека
В Тертерском районе Азербайджана в Нагорном Карабахе три человека погибли при подрыве противотанковой мины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Агентства по разминированию.
«Разорвалась противотанковая мина, в результате чего погибли три человека», — указывается в сообщении.
По информации ведомства, все погибшие являлись гражданами Азербайджана, они работали в компании RPS Energy Ltd. Уточняется, что инцидент произошел на неразминированной территории.
Как сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, в связи со случившимся заведено уголовное дело.
Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в Нагорном Карабахе на мине подорвался военный грузовик азербайджанской армии, трое военнослужащих ранены.
19 апреля в Министерстве обороны России зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в зонах ответственности российских военных.