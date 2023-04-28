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Пожар распространился на 20 строений в омской деревне Луговая

В деревне Луговая в Омской области пожар охватил 20 строений, сообщает в Telegram врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Пожар распространился на 20 строений в омской деревне Луговая
© РИА Новости

«По предварительной информации, от огня пострадали около 20 строений. В том числе ФАП и клуб», — сообщил глава региона.

На месте уже работают оперативные службы, жителям оказывауют необходимую помощь. Десяти жителям Крутинского и четырем жителям Большереченского района уже начислили компенсацию из областного бюджета в 50 и 100 тысяч рублей, уточнил Хоценко.

Глава Омской области также сообщал, что власти приняли решение увеличить вдвое число минерализованных полос в городе Называевске.

Накануне сильные пожары возникли в омских селах Чистоозерье и Новокарасук. Огонь уничтожил в них 12 домов и около 11 хозяйственных построек. В Чистоозерье пострадал один человек, который попытался потушить огонь самостоятельно.

По факту пожаров возбуждены уголовные дела о халатности. В Следственном управлении СК РФ по Омской области заявили, что причиной возгораний стал переход огня с сухой растительности. Прокуратура проводит проверку.

Ранее также сообщалось, что вожар охватил восемь домов в курганской деревне Корнилово.

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