Пожар распространился на 20 строений в омской деревне Луговая

В деревне Луговая в Омской области пожар охватил 20 строений, сообщает в Telegram врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«По предварительной информации, от огня пострадали около 20 строений. В том числе ФАП и клуб», — сообщил глава региона.

На месте уже работают оперативные службы, жителям оказывауют необходимую помощь. Десяти жителям Крутинского и четырем жителям Большереченского района уже начислили компенсацию из областного бюджета в 50 и 100 тысяч рублей, уточнил Хоценко.

Глава Омской области также сообщал, что власти приняли решение увеличить вдвое число минерализованных полос в городе Называевске.

Накануне сильные пожары возникли в омских селах Чистоозерье и Новокарасук. Огонь уничтожил в них 12 домов и около 11 хозяйственных построек. В Чистоозерье пострадал один человек, который попытался потушить огонь самостоятельно.

По факту пожаров возбуждены уголовные дела о халатности. В Следственном управлении СК РФ по Омской области заявили, что причиной возгораний стал переход огня с сухой растительности. Прокуратура проводит проверку.