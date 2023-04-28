Фигурантам дела о пожаре в Сосьве предъявили обвинение

"Так, 29-летнему гражданину, осуществляющему управленческие функции на местной пилораме, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности") и ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Другому фигуранту - 40-летнему специалисту по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО" предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ и по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций")", - говорится в распространенном сообщении.