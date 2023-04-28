Фигурантам дела о пожаре в Сосьве предъявили обвинение

Обвинение по статьям об уничтожении имущества по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и халатности, повлекших смерть, предъявлено двум фигурантам уголовного дела о масштабном пожаре, который начался во вторник в Сосьве Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в пятницу.
"Так, 29-летнему гражданину, осуществляющему управленческие функции на местной пилораме, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности") и ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Другому фигуранту - 40-летнему специалисту по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО" предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ и по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций")", - говорится в распространенном сообщении.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления СК РФ.
Пожар в уральском поселке начался 25 апреля. По предварительным данным, загорелись опилки, огонь от которых распространился на штабеля леса и постройки. Сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. Также уничтожена тюремная больница, находившаяся в поселке. Погибли два человека, без крова остались около 600 человек.