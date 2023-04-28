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В российском городе рабочий погиб при падении крана

В Кирове рабочий погиб при падении строительного крана. Об этом сообщили на Следственного управления Следственного комитета по региону.

В российском городе рабочий погиб при падении крана
© Lenta.ru

Утверждается, что это произошло в пятницу, 28 апреля, на строительной площадке школы в новом микрорайоне, расположенном в западной части российского города. По данным «Российской газеты», за возведение здания отвечает компания «Монолит». Другие детали аварии остаются неизвестными.

В данный момент на месте падения башенного крана работают следователи и следователи-криминалисты, которые занимаются выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего. В связи с гибелью крановщика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ.

В марте стало известно, что в Ульяновске башенный кран рухнул на детскую площадку. Очевидец происшествия сообщил, что в момент падения крана детей на площадке не было.

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