Обвиняемого в убийстве хоккеиста Дидура оправдали

Таганский суд Москвы оправдал предпринимателя Армена Куюмджи, обвиняемого в убийстве хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Суд приговорил Армена Куюмджи оправдать в связи с внесением в отношении подсудимого оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей», — сказали в пресс-службе суда.
Там отметили, что коллегия пришла к выводу, что предприниматель нанес хоккеисту смертельный удар ножом с целью самообороны. После вынесения приговора Куюмджи освободили из-под стражи в зале суда.
Напомним, что Дидура погиб в драке у ресторана на Земляном Валу 24 апреля 2022 года. Спортсмен получил в ходе конфликта удар ножом в сердце, он скончался от потери крови до приезда медиков.