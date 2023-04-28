Обвиняемого в убийстве хоккеиста Дидура оправдали

Таганский суд Москвы оправдал предпринимателя Армена Куюмджи, обвиняемого в убийстве хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Суд приговорил Армена Куюмджи оправдать в связи с внесением в отношении подсудимого оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей», — сказали в пресс-службе суда.

Там отметили, что коллегия пришла к выводу, что предприниматель нанес хоккеисту смертельный удар ножом с целью самообороны. После вынесения приговора Куюмджи освободили из-под стражи в зале суда.