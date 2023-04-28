ФСБ раскрыла детали дела о растрате средств проректором РАНХиГС

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении проректора по науке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Сергея Синельникова-Мурылева в связи с растратой бюджетных средств, выделенных на проведение научных работ. Детали дела раскрыли ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Руководитель вуза обвиняется в растрате денежных средств, выделенных на научные работы сотрудников РАНХиГС по заказам органов власти.

Ранее 28 апреля сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве. Тогда указывалось, что он является ректором Всероссийской академии внешней торговли.

Он помещен под домашний арест до 19 июня. Его подозревают в мошенничестве на сумму более одного миллиона рублей.