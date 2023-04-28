$80.51-1.0588.37-1.83

Nation: число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109

Число жертв «голодного» религиозного культа «Благая весть» Макензи Нтенге в Кении выросло до 109 после того, как местная полиция обнаружила еще 11 тел. Об этом сообщает местное издание Nation со ссылкой на правоохранительные органы.

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109
© globallookpress.com

По словам регионального комиссара Роды Онианчи, среди 11 человек были шесть взрослых и пять детей.

Издание подчеркивает, что местные правоохранительные органы продолжат поиски пропавших.

Государственная кенийская телекомпания KBC сообщила 23 апреля, что в районе Малинди обнаружено 58 предполагаемых могил, в некоторых может быть захоронено по несколько человек.

Ранее 14 апреля полиция сообщила об обнаружении тел четырех умерших в построенном в лесу доме. Там находилась группа последователей секты, собравшихся в ожидании скорого конца света. После этого правоохранительные органы начали расследование.

Маккензи создал секту 20 лет назад. С 2017 года суды Кении возбуждали против него уголовные дела, однако он сдался властям 15 апреля 2023 года и теперь находится под следствием.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий