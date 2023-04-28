Nation: число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109
Число жертв «голодного» религиозного культа «Благая весть» Макензи Нтенге в Кении выросло до 109 после того, как местная полиция обнаружила еще 11 тел. Об этом сообщает местное издание Nation со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам регионального комиссара Роды Онианчи, среди 11 человек были шесть взрослых и пять детей.
Издание подчеркивает, что местные правоохранительные органы продолжат поиски пропавших.
Государственная кенийская телекомпания KBC сообщила 23 апреля, что в районе Малинди обнаружено 58 предполагаемых могил, в некоторых может быть захоронено по несколько человек.
Ранее 14 апреля полиция сообщила об обнаружении тел четырех умерших в построенном в лесу доме. Там находилась группа последователей секты, собравшихся в ожидании скорого конца света. После этого правоохранительные органы начали расследование.
Маккензи создал секту 20 лет назад. С 2017 года суды Кении возбуждали против него уголовные дела, однако он сдался властям 15 апреля 2023 года и теперь находится под следствием.