Школьник застрелил друга в Амурской области

Shot: в Амурской области 11-летний школьник застрелил своего друга, пришедшего в гости
Ребенок играл с оружием своего отца, передает Shot со ссылкой на собственный источник.
Охотничий карабин, из которого и был произведен смертельный выстрел, принадлежал родителю пятиклассника. 11-летний ребенок пригласил в гости своего знакомого, ученика 4 класса из соседней школы. Вместе мальчики нашли огнестрельное оружие и стали играть с ним.
Внезапно в разгар веселья старший школьник нажал на спусковой крючок. Случился выстрел, пуля попала в грудь его приятелю. Пострадавший погиб на месте.
По имеющимся данным, сейчас с причастным к убийству подростком из города Зея общаются местные следователи. Уже известно, что в доме находился не только карабин, а еще три разных вида оружия.
Ранее в США 16-месячный младенец погиб от случайного выстрела, сделанного его 5-летним братом.