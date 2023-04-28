Школьник застрелил друга в Амурской области

Ребенок играл с оружием своего отца, передает Shot со ссылкой на собственный источник.

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Охотничий карабин, из которого и был произведен смертельный выстрел, принадлежал родителю пятиклассника. 11-летний ребенок пригласил в гости своего знакомого, ученика 4 класса из соседней школы. Вместе мальчики нашли огнестрельное оружие и стали играть с ним.

Внезапно в разгар веселья старший школьник нажал на спусковой крючок. Случился выстрел, пуля попала в грудь его приятелю. Пострадавший погиб на месте.

По имеющимся данным, сейчас с причастным к убийству подростком из города Зея общаются местные следователи. Уже известно, что в доме находился не только карабин, а еще три разных вида оружия.