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Shot: в Амурской области 11-летний школьник застрелил своего друга, пришедшего в гости

Ребенок играл с оружием своего отца, передает Shot со ссылкой на собственный источник.

Школьник застрелил друга в Амурской области
© Газета.Ru

Охотничий карабин, из которого и был произведен смертельный выстрел, принадлежал родителю пятиклассника. 11-летний ребенок пригласил в гости своего знакомого, ученика 4 класса из соседней школы. Вместе мальчики нашли огнестрельное оружие и стали играть с ним.

Внезапно в разгар веселья старший школьник нажал на спусковой крючок. Случился выстрел, пуля попала в грудь его приятелю. Пострадавший погиб на месте.

По имеющимся данным, сейчас с причастным к убийству подростком из города Зея общаются местные следователи. Уже известно, что в доме находился не только карабин, а еще три разных вида оружия.

Ранее в США 16-месячный младенец погиб от случайного выстрела, сделанного его 5-летним братом.

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