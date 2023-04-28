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В Петербурге с Троицкого моста в Неву упал человек

С Троицкого моста в центре Санкт-Петербурга в Неву упал человек, инцидент произошел днем 28 апреля, сообщил «Невским Новостям» источник в экстренных службах города. Уточняется, что упавшая девушка была поднята из воды случайными прохожими.

В Петербурге с Троицкого моста в Неву упал человек
© News.ru

Очевидцы смогли достать ее до прибытия оперативных подразделений. Информацию о ее состоянии пока не сообщают, — отмечает издание.

Двумя днями ранее этот же мост также попадал в сводку городских происшествий. В ночь на 26 апреля, когда мост был разведен, в проем между разводной и неразводной частями сооружения упала молодая петербурженка. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации городского «Мостотреста», девушка, пренебрегая правилами безопасности, проникла за ограждение, подошла к разводному пролету и упала в 13-метровый котлован, куда опускается противовес при разводке моста, сообщает издание «Форпост Северо-Запад».

Автодорожный металлический разводной Троицкий мост через Неву в Санкт-Петербурге, открытый в 1903 году, соединяет Суворовскую площадь перед Марсовым полем и Троицкую площадь на Петроградской стороне. В 1990 году был включен в список объектов культурного наследия России регионального значения, находится под охраной государства.

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