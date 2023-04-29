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Убитая дядей-насильником школьница из Ленобласти сняла видео за пять минут до гибели

Ученица девятого класса из Тихвина Ленинградской области, которая была убита своим дядей, сняла видео за пять минут до гибели. Об этом сообщил источник Пятого канала.

Убитая дядей-насильником школьница из Ленобласти сняла видео перед гибелью
© ТАСС

На записи, сохранившейся в телефоне подростка, она рассказывает об издевательствах дяди и плачет. Родственник подходил к ней и сжимал ей руку, она просила его не жать так сильно, так как ей больно. Мужчина обзывал ее и домогался. Потом видео, которое опубликовал Пятый канал, обрывается.

13 апреля в Тихвине обнаружили в ручье тело девочки. Она не вернулась домой после занятий в школе. Рядом с погибшей были найдены две бутылки из-под пива, следы обуви, рюкзак и телефон.

Через несколько дней мать школьницы обвинила своего 19-летнего брата в причастности к гибели ребенка. Из переписки в телефоне дочери она узнала, что дядя ее насиловал и мучил. Девочка рассказывала друзьям об издевательствах родственника, которые продолжались с мая по декабрь 2022 года. Прочитав переписку, мать девочки написала заявление на брата в правоохранительные органы.

На северо-востоке столицы мужчина, регулярно употреблявший наркотики, изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Преступление произошло 24 апреля в подъезде дома на улице Малыгина. Установлено, что на лестничной площадке шестого этажа злоумышленник применил насилие и иные действия сексуального характера к незнакомой девочке, после чего скрылся.

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