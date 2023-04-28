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Крушение частного самолета с пассажирами попало на видео

Американский легкий самолет Cessna U206G потерпел крушение после взлета в Боливии. Момент падения частного пассажирского лайнера попал на видео, его публикует портал Fsmex.com.

Несчастный случай произошел в среду, 26 апреля, в районе аэропорта Якума, расположенном в городе Санта-Ана. На кадрах видно, как самолет теряет оба крыла и падает на землю.

«Все пять человек, находившихся на борту воздушного судна, скончались», — говорится в сообщении.

Среди погибших были четыре пассажира и один пилот.

Ранее в апреле пилот с беременной женой погибли в результате крушения самолета в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии. Супруги должны были приземлиться в аэропорту Лейксайд (Брисбен), однако лайнер перестал выходить на связь за час до предполагаемой посадки.

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