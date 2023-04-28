Следствие просит суд запретить Блиновской пользоваться интернетом и связью
Следствие просит суд запретить блогеру Елене Блиновской пользоваться интернетом и связью в рамках домашнего ареста.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.
По данным следствия, блогер, оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.