Следствие просит суд запретить Блиновской пользоваться интернетом и связью

Ранее стало известно, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину .

По данным следствия, блогер, оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.