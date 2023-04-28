$81.56-0.0790.20+0.06

У российского пассажирского самолета отказал двигатель во время взлета

У российского пассажирского самолета отказал левый двигатель во время взлета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

У летевшего в Сочи самолета отказал двигатель во время взлета
© РИА Новости

Инцидент произошел 27 апреля с лайнером авиакомпании Nordwind Airlines, летевшим из Челябинска в Сочи.

«Капитан доложил о прерванном взлете, левый двигатель не выходил на взлетный режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после произошедшего воздушное судно зарулило на стоянку.

Ранее в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» ударила молния. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Москвы в Санкт-Петербург. Специалисты заметили повреждение только при выполнении технических работ.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий