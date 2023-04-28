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Блиновскую отправили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом

Пресненский суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате 918 млн рублей налогов. Как передает корреспондент ТАСС, ей также запрещено пользоваться интернетом.

Блиновской запретили пользоваться интернетом под домашним арестом
© соцсети

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Блиновской меры пресечения в виде содержания под домашним арестом", - огласила решение судья.

Мера пресечения избрана на срок до 26 июня. Блогер будет находиться в своем доме в подмосковном коттеджном поселке "Миллениум парк". Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов. Защита просила о назначении обвиняемой более мягкой меры пресечения. Блогер может обжаловать постановление суда в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, Блиновская обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ( (неуплата налогов и легализация доходов). Она признала вину и уже частично компенсировала ущерб.

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