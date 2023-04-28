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Россиянин пропал в Непале после нападения носорога

В Непале пропал 42-летний турист из Мурманска после нападения носорога. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации Telegram-канала Shot, мужчина приехал в город Покхар вместе со своими друзьями. Утром 28 апреля группа туристов отправилась в поход на территорию национального парка.

Спустя несколько часов россиянин прислал своим знакомым видео, на котором его атаковал носорог, после чего перестал выходить на связь. О его пропаже в консульство России заявил приятель. Сейчас поисками туриста занимаются сотрудники местных экстренных служб.

Напомним, что 27 апреля жительница Екатеринбурга вместе со своим 16-летним сыном сорвались со скалы на хребте Ачишхо в Сочи. Школьник получил травму ноги, его мама ударилась головой и потеряла сознание. Спасать туристов пришлось с помощью вертолета.

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