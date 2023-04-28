Россиянин пропал в Непале после нападения носорога

В Непале пропал 42-летний турист из Мурманска после нападения носорога. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации Telegram-канала Shot, мужчина приехал в город Покхар вместе со своими друзьями. Утром 28 апреля группа туристов отправилась в поход на территорию национального парка.

Спустя несколько часов россиянин прислал своим знакомым видео, на котором его атаковал носорог, после чего перестал выходить на связь. О его пропаже в консульство России заявил приятель. Сейчас поисками туриста занимаются сотрудники местных экстренных служб.