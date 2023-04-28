Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ведомство, в список также добавлен Юрий Денисов, который передал Треповой взрывное устройство.

Теракт, в организации которого обвиняют Дарью Трепову, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия именно девушка принесла в помещение взрывное устройство внутри статуэтки. В результате взрыва погиб журналист Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.