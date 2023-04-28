Задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли

ФСБ задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

РИА Новости сообщает, что Лефортовский суд Москвы арестовал Синельникова-Мурылева.