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ФСБ сообщила о задержании ректора Всероссийской академии внешней торговли

ФСБ задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли
© РИА Новости

Отмечается, что ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

РИА Новости сообщает, что Лефортовский суд Москвы арестовал Синельникова-Мурылева.

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Напомним, что Синельников-Мурылев занимал должность ректора ВАВТ с 2007 года. С 2008 года также руководил Институтом экономики переходного периода, который позднее переименовали в Институт экономической политики имени Гайдара. По информации РБК, в 2017 году он вошел в тройку самых богатых ректоров России.

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