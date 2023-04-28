СМИ: задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли

Ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева задержали в Москве по подозрению в хищении 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников издания, Синельников-Мурылев был задержан сотрудниками ФСБ накануне. В доме, на даче и на работе у ректора прошли обыски.

«Ректору ВАВТ вменяют хищение миллиона рублей», — отмечает Baza.

Задержанному уже избрали меру пресечения и отправили под домашний арест.