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Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

Два человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
© ТАСС

По предварительным данным, в результате обстрела один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Ранее Александр Богомаз сообщал об одном пострадавшем в результате украинского обстрела села Суземка.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света. В то же день также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.

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