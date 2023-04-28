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58 минут назад

В Петербурге мужчина со шрамом изнасиловал 20-летнюю москвичку

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину со шрамом, который надругался над 20-летней жительницей Москвы. Об этом сообщает "Фонтанка".

В Петербурге мужчина со шрамом изнасиловал 20-летнюю москвичку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 апреля. Россиянка рассказала, что около 4 часов утра она вышла из кафе на канале Грибоедова, где познакомилась с местным жителем. Россиянин предложил девушке покататься по городу, и она села к нему в авто. Тогда мужчина отъехал к заливу рядом с ж/д станцией "Бронка" и изнасиловал жертву. После надругательства петербуржец отвез москвичку в Ломоносов и высадил из машины. Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что в Адыгее 20-летняя жительница в течение пяти лет насиловала младшую сестру.

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