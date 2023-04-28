В Петербурге мужчина со шрамом изнасиловал 20-летнюю москвичку

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 апреля. Россиянка рассказала, что около 4 часов утра она вышла из кафе на канале Грибоедова, где познакомилась с местным жителем. Россиянин предложил девушке покататься по городу, и она села к нему в авто. Тогда мужчина отъехал к заливу рядом с ж/д станцией "Бронка" и изнасиловал жертву. После надругательства петербуржец отвез москвичку в Ломоносов и высадил из машины. Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка.