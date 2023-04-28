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В Москве раскрыли групповое убийство девушки 20-летней давности

В столице раскрыто убийство девушки тремя мужчинами 20-летней давности, сообщает ГСУ СК России по Москве. Сообщается, что ночью в июле 2003 года трое мужчин избили и затем задушили девушку на территории детского сада. После совершения преступления они скрылись.

В Москве раскрыли групповое убийство девушки 20-летней давности
© ТАСС

Как оказалось, потерпевшая была знакома с одним из обвиняемых. На допросе один из подозреваемых признал вину и рассказал подробности случившегося, второй все отрицает, третий умер в 2020 году. Обвиняемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее троих участников резонансного убийства в Ставрополе поймали в Москве.

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