В Москве раскрыли групповое убийство девушки 20-летней давности

В столице раскрыто убийство девушки тремя мужчинами 20-летней давности, сообщает ГСУ СК России по Москве. Сообщается, что ночью в июле 2003 года трое мужчин избили и затем задушили девушку на территории детского сада. После совершения преступления они скрылись.

Как оказалось, потерпевшая была знакома с одним из обвиняемых. На допросе один из подозреваемых признал вину и рассказал подробности случившегося, второй все отрицает, третий умер в 2020 году. Обвиняемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.