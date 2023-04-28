$81.56-0.0790.20+0.06
17 минут назад

Посольство РФ: россиян нет среди пострадавших при пожаре в Измире

Никита Бородкин

Российских граждан среди пострадавших в крупном пожаре в жилом комплексе в Измире нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Анкаре.

Посольство РФ: россиян нет среди пострадавших при пожаре в Измире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что минувшей ночью по неустановленной пока причине возгорание произошло в элитном жилом комплексе Folkart. Один подъезд сгорел полностью. Жильцов удалось эвакуировать, пострадали не менее семи человек.

«По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет», — заявили в дипмиссии.

Мэр Измира Тунч Сойер ранее заявлял, что большую часть огня потушили, однако деревянная облицовка здания затрудняет полную ликвидацию возгорания.

Напомним, что в марте два человека погибли при пожаре в отеле в турецком Стамбуле. Возгорание произошло в семиэтажной гостинице в стамбульском районе Пендик, который находится на восточной окраине города.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий