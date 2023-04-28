Посольство РФ: россиян нет среди пострадавших при пожаре в Измире

Российских граждан среди пострадавших в крупном пожаре в жилом комплексе в Измире нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Анкаре.

Напомним, что минувшей ночью по неустановленной пока причине возгорание произошло в элитном жилом комплексе Folkart. Один подъезд сгорел полностью. Жильцов удалось эвакуировать, пострадали не менее семи человек.

«По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет», — заявили в дипмиссии.

Мэр Измира Тунч Сойер ранее заявлял, что большую часть огня потушили, однако деревянная облицовка здания затрудняет полную ликвидацию возгорания.