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В российском регионе сняли угрозу перехода природного пожара на жилые дома

В Курганской области сняли угрозу перехода природных пожаров на населенные пункты. Об этом заявили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

В Курганской области сняли угрозу перехода природного пожара на жилые дома
© globallookpress.com

«В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. В регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что в Курганскую область для ликвидации пожара также прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС.

В Курганской области на территории Кетовского муниципального округа из-за пожаров ввели режим ЧС. Губернатор российского региона Вадим Шумков назвал ситуацию в ряде населенных пунктов очень сложной. Так, в деревне Логоушка огонь охватил 76 жилых домов, погиб один человек.

Предварительной причиной мощного пожара назвали искру от проезжавшего тепловоза. Известно, что огонь также перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». В сети появились кадры охваченной огнем деревни.

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