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На Аляске разбились два вертолета американской армии

Два вертолета AH-64 Apache потерпели крушение на Аляске. Инцидент произошел на базе Форт-Уэйнрайт около города Фэрбанкс.

На Аляске разбились два вертолета американской армии
© defense.gov

«На месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования», - приводит РИА Новости информацию командования базы в соцсети.

Военная прокуратура расследует обстоятельства происшествия.

Ранее газета Mirror написала о планах Великобритании отправить на Украину ударные вертолеты Apache, вооруженные ракетами Hellfire. Но Министерство обороны Великобритании опровергло эту инфомацию.

Напомним, что накануне в штате Висконсин крушение потерпел товарный состав, 12 вагонов упали в реку Миссисипи.

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