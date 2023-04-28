На Аляске разбились два вертолета американской армии
Два вертолета AH-64 Apache потерпели крушение на Аляске. Инцидент произошел на базе Форт-Уэйнрайт около города Фэрбанкс.
«На месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования», - приводит РИА Новости информацию командования базы в соцсети.
Военная прокуратура расследует обстоятельства происшествия.
Ранее газета Mirror написала о планах Великобритании отправить на Украину ударные вертолеты Apache, вооруженные ракетами Hellfire. Но Министерство обороны Великобритании опровергло эту инфомацию.
Напомним, что накануне в штате Висконсин крушение потерпел товарный состав, 12 вагонов упали в реку Миссисипи.