Трое военных погибли при крушении вертолетов Apache на Аляске

Трое военных погибли в результате крушения двух вертолетов Apache недалеко от деревни Хили в штате Аляска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление 11-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Ранее сообщалось, что во время тренировочного полета два вертолета американской армии разбились на Аляске. Отмечалось, что вертолеты AH-64 Apache армии США размещались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.