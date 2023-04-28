Трое военных погибли при крушении вертолетов Apache на Аляске

Трое военных погибли в результате крушения двух вертолетов Apache недалеко от деревни Хили в штате Аляска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление 11-й воздушно-десантной дивизии армии США.
Ранее сообщалось, что во время тренировочного полета два вертолета американской армии разбились на Аляске. Отмечалось, что вертолеты AH-64 Apache армии США размещались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.
До этого стало известно, что девять американских военных погибли из-за столкновения двух вертолетов Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США во время учений в округе Тригг штата Кентукки.