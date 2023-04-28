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Reuters: три солдата погибли при крушении двух вертолетов Apache в штате Аляска

Трое военных погибли в результате крушения двух вертолетов Apache недалеко от деревни Хили в штате Аляска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление 11-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Трое военных погибли при крушении вертолетов Apache на Аляске
© globallookpress.com

Ранее сообщалось, что во время тренировочного полета два вертолета американской армии разбились на Аляске. Отмечалось, что вертолеты AH-64 Apache армии США размещались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.

До этого стало известно, что девять американских военных погибли из-за столкновения двух вертолетов Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США во время учений в округе Тригг штата Кентукки.

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