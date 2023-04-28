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В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля

В Израиле группа антиправительственных активистов напала на министра экономики страны Нира Барката и его окружение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля
© ТАСС

Это произошло в центре Тель-Авива, когда они шли от ресторана к своей машине. Несколько злоумышленников напали на охрану Барката и на сотрудников правоохранительных органов, пытаясь добраться до него и причинить вред. Охрана и полицейские защитили министра своими телами. После этого протестующие напали на правоохранителей.

Один из полицейских получил травмы и был госпитализирован. Двое нападавших были задержаны.

Тем временем, сторонники судебной реформы впервые после долгого перерыва провели 27 апреля массовую акцию в поддержку этого проекта. Митинг прошел в Иерусалиме, на него собрались около 200 тысяч человек.

Митингующие требовали реализации намеченной реформы. Демонстрация прошла мирно, об инцидентах не сообщается.

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