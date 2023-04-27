Женщина из Ивановской области была изнасилована на даче двумя рецидивистами

Мужчины уже несколько раз привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за особо тяжкие преступления. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Ивановской области.

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О задержании двух подозреваемых стало известно еще накануне. Тогда росгвардейцы выехали в деревню Бакшеево Фурмановского района и по горячим следам после получения ориентировки на розыск поймали причастных к совершению насильственных действий сексуального характера.

Пострадавшей оказалась 44-летняя местная жительница. Она вместе с обвиняемыми приехала в садовый дом, где и подверглась жестокому изнасилованию. В результате нападения потерпевшая получила телесные повреждения.

«Задержанных передали прибывшей следственно-оперативной группе полиции. Злоумышленниками оказались 43 и 59-летние неработающие местные жители, раннее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности», — рассказали о подробностях операции в пресс-службе регионального управления службы войск нацгвардии РФ.