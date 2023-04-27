Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК).

Отмечается, что Блиновская была задержана, а следствие планирует просить суд об избрании меры пресечения уже в ближайшее время.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений по уклонению физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», – рассказали в СК.

В ведомстве также добавили, что блогер была задержана по статье 91 УПК РФ.

Напомним, что согласно версии следствия, Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов.