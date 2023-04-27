Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение
Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК).
Отмечается, что Блиновская была задержана, а следствие планирует просить суд об избрании меры пресечения уже в ближайшее время.
«Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений по уклонению физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», – рассказали в СК.
В ведомстве также добавили, что блогер была задержана по статье 91 УПК РФ.
Напомним, что согласно версии следствия, Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов.
Ранее Блиновскую задержали на КПП при попытке выехать в Беларусь.