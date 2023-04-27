Парень сжег бывшую 20-летнюю девушку, чтобы скрыть махинации с ее недвижимостью

В Кузбассе суд приговорил организатора убийства и мошенника к 23 годам лишения свободы. На преступление он пошел вместе с подельником, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

В июне 2020 года полицейские города Белово узнали о безвестном исчезновении 20-летней девушки от ее подруги.

Позже было установлено, что к нему причастен бывший молодой человек убитой, 25-летний местный житель, а также его 29-летний подельник. Выяснилось, что в июне того же года погибшая девушка, испытывая финансовые трудности, согласилась якобы временно переоформить собственную квартиру, а за фиктивную сделку мужчина предложил ей 200 тыс. руб. Также он пообещал оказать россиянке помощь в трудоустройстве.

Девушка согласилась, передала документы с регистрацией нового жильца своему сожителю, а затем была вывезена им в лес, где ей нанесли множественные ножевые ранения, а потом сожгли. Останки убийца закопал вместе со своим знакомым, а после похитил из квартиры жертвы телефон и ноутбук.

Сообщников обвинили в организации убийства с целью сокрытия другого преступления, незаконном проникновением в жилище и краже, а также в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.