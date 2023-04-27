Россиянина заподозрили в убийстве женщины из-за спора об арендной плате

В Ростове-на-Дону 34-летнего местного жителя обвинили в убийстве 54-летней женщины и краже ее имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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По версии следствия, мужчина нашел в интернете объявление о сдаче квартиры на улице Жмайлова и договорился посмотреть ее 26 апреля. На месте между обвиненным и хозяйкой квартиры возник спор о стоимости аренды, во время которого мужчина попытался задушить потерпевшую шнурком, а затем нанес ей множество ударов в шею. Женщина скончалась на месте, а фигурант похитил ее телефон и скрылся.

Россиянина задержали вечером. Во время допроса он признал вину. Как стало известно «Ленте.ру», ранее он уже был судим за убийство. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.