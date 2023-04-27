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В Подмосковье осудили на 8,5 года серийного насильника подростков

В Московской области суд приговорил к 8,5 года колонии общего режима 24-летнего местного жителя, который изнасиловал пять несовершеннолетних девушек. Об этом в четверг, 27 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В Подмосковье осудили на 8,5 года серийного насильника подростков
© Lenta.ru

Следствие и суд установили, что серийный насильник совершал преступления против половой неприкосновенности в своей квартире в поселке имени Тельмана Раменского городского округа с марта 2019 года по май 2021 года. Пострадавшими стали шесть девушек, пять из них — подростки.

Фигуранта признали виновным по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетней»), статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 14-летний подросток из Казахстана изнасиловал 45-летнюю женщину в ее квартире.

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