Суд приговорил ростовчанина к четырем годам колонии за госизмену

Белгородский областной суд приговорил 21-летнего ростовчанина к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку незаконного пересечения границы для участия в военных действиях против России. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По данным ведомства, житель города Ростова-на-Дону 2002 года рождения планировал незаконно пересечь границу, чтобы вступить в состав украинского вооруженного формирования «Легион «Свобода России», но был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).

«Решением Белгородского областного суда обвиняемый признан виновным в указанном преступлении и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости».

Ранее Госдума приняла закон кабмина с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, в соответствии с которыми за госизмену предлагается наказывать назначением вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала «Парламентская газета», первый блок поправок касается усиления уголовной ответственности за преступления террористической направленности, госизмену.