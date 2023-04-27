Суд приговорил ростовчанина к четырем годам колонии за госизмену
Белгородский областной суд приговорил 21-летнего ростовчанина к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку незаконного пересечения границы для участия в военных действиях против России. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
По данным ведомства, житель города Ростова-на-Дону 2002 года рождения планировал незаконно пересечь границу, чтобы вступить в состав украинского вооруженного формирования «Легион «Свобода России», но был задержан сотрудниками ФСБ.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).
«Решением Белгородского областного суда обвиняемый признан виновным в указанном преступлении и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости».
Ранее Госдума приняла закон кабмина с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, в соответствии с которыми за госизмену предлагается наказывать назначением вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала «Парламентская газета», первый блок поправок касается усиления уголовной ответственности за преступления террористической направленности, госизмену.
Второй же, внесенный спикером палаты Вячеславом Володиным и депутатами всех фракций, касается внесения дополнительной статьи в УК об установлении ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в том числе Международного уголовного суда.